Une B.D. pour initier à l’art de la parole

Dans littérature d’idées, il y a littérature, et il y a idées, cela fait beaucoup, et cela peut faire peur aux jeunes lecteurices. Pourtant s’il est une littérature vivante, passionnante, ancrée dans le réel, c’est bien celle de l’argumentation.

Soledad Bravi, Candice Zolynski, Romain Boulet s’emploient à en faire la démonstration dans leur ouvrage graphique Les discours les plus éloquents. Iels proposent un florilège de 20 textes de siècles différents, pour certains réellement prononcés, pour d’autres issus d’œuvres de fiction, et de factures très variées, allant du discours à l’hommage, en passant par la plaidoirie et le réquisitoire, ou encore la déclaration d’amour. Constituée à la fois de classiques incontournables, comme les discours devant l’Assemblée d’Hugo sur la misère, de Veil pour le droit à l’interruption de grossesse, ou de Badinter contre la peine de mort, mais aussi de textes moins souvent étudiés, comme celui de Dolores Ibárruri contre le fascisme, ou d’Emma Gonzáles contre les armes à feu après la tuerie de Parkland, voire de petites pépites surprenantes auxquelles on n’aurait pas pensé, comme le pitch publicitaire de Don Draper dans Mad Men, ou le discours de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, cette sélection doit permettre de susciter la curiosité de chacun.e.

Chaque texte, illustré de dessins colorés jouant souvent sur l’humour, est accompagné d’une contextualisation simple et efficace, et d’une explicitation éclairante, lorsque besoin en est, de son sens littéral. Sans chercher l’exhaustivité, les auteurices mettent en valeur quelques aspects particulièrement prégnants de la stratégie argumentative utilisée, et soulignent les enjeux, les conséquences et le pouvoir de résonance, à travers le temps, et encore aujourd’hui, de l’ensemble du corpus.

Une invitation à la lecture, et à la prise de parole.

Claire Berest

Les discours les plus éloquents, Soledad Bravi, Candice Zolynski, Romain Boulet – Sur le site des éditions LeRobert. ISBN : 978-232101-970-1