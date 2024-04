Préparez la prochaine rentrée scolaire : les Champs Libres invitent les enseignants du 1er et du 2nd degré le mercredi 15 mai à 14h30. Au programme découverte de l’offre 2024-2025 du musée de Bretagne, de la bibliothèque et de L’Espace des sciences, et échanges avec les équipes de médiation pour construire des projets. Il est nécessaire de s’inscrire auprès de c.vareille@leschampslibres.fr pour participer à ce rendez-vous enseignants.

Les Champs Libres

L’espace réservé aux enseignants