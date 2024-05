Le Choc des savoirs : la voix des parents s’élève

Face aux mesures autoritaires du « Choc des savoirs » annoncées par Gabriel Attal, de nombreux parents, associations, et enseignant·e·s s’organisent un peu partout en France. Aujourd’hui, le Café pédagogique se fait le relai de la mobilisation qui a lieu à L’Haÿ-les-Roses (94) et Chevilly-la-Rue (94) où la communauté éducative se mobilise pour ce que » l’Ecole publique devrait être : juste et égalitaire ». Elle appelle à un rassemblement le samedi 4 mai à 9h devant le collège Eugène Chevreul à l’Hay-les roses.

« D’une même voix, le collectif dénonce cette attaque du collège unique. Les groupes de niveaux, en plus de représenter un tri violent des élèves, sont inefficaces, comme le montre la recherche en sciences de l’éducation et les différents rapports officiels, ignorés par le gouvernement qui ne semble pas avoir d’autre préoccupation que de séduire un électorat conservateur.

La communauté éducative sait pertinemment que les groupes de niveau en français et en mathématiques remettent en question la classe hétérogène et aggravent les inégalités scolaires Qu’à cela ne tienne : nous, parents, fédérations des parents, associations, enseignant·e·s du 94, ne laisserons pas nos jeunes subir les conséquences désastreuses de ces mesures iniques. Nous ne voulons pas de ce collège à deux vitesses, nous refusons ce modèle d’Ecole qui trie, stigmatise et préfère la compétition à la coopération.

Nous sommes déterminé·e·s et uni·e·s pour refuser que nos enfants dès le CM2 soient trié·e·s, sélectionné·e·s, et étiqueté·e·s. L’École n’est pas une fabrique de main d’œuvre mais un espace d’émancipation et de savoir où chaque enfant a le droit d’apprendre avec les autres selon son rythme et son parcours. Nous ne capitulerons pas sur le principe de démocratisation scolaire. Ensemble, mobilisé·e·s contre le « Choc des savoirs ». Rendez-vous le samedi 4 mai à 9h devant le collège Eugène Chevreul (94) pour un départ de manifestation jusqu’à la mairie de L’Haÿ-les-Roses » écrivent les parents, associations, et professeur·e·s du Val de Marne mobilisé·e·s et déterminé·e·s contre la stigmatisation scolaire et le tri social du « Choc des savoirs »