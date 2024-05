Le MEN racle les fonds de tiroir pour finir l’année scolaire

Le café pédagogique vous informait hier, lundi 29 avril, que les HSE et IMP de la fin de l’année risquaient d’être compromises selon les informations que nous a fournies le SNUPDEN-FSU. Ce qui n’était qu’une « rumeur » devient réalité. Les quelques 692 millions que Bercy a demandé au ministère de l’Éducation nationale de rendre commencent à se faire sentir sur le terrain. C’est le cas dans les académies de Versailles, Créteil et Paris, où les services rectoraux ont d’ores-et-déjà informé les chefs d’établissement de leur territoire que « les dotations d’HSE qui ont été attribuées au titre de l’année 2023-2024 feront l’objet d’un ajustement ». Ajustement qui sera « notifié et retranscrit dans l’application ASIE, sans que soit remis en cause le principe de la rémunération des services faits », a précisé le rectorat de Créteil.

Des réunions prévues à Bordeaux, Grenoble et Toulouse laissent présager les mêmes annonces.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Que tous les projets ou dispositifs payés par le biais des HSE et IMP risquent de ne plus être rémunérés à partir du 2 mai. Le dispositif Devoirs faits, par exemple, payés via le Pacte ou des HSE, risque d’être mis à mal. Pour rappel, toutes les briques de pacte non utilisées ont été récupérées par l’administration le mois dernier.

Marc* est principal d’un petit collège, les projets portés par les enseignant·es de son établissement sont en péril selon lui. « Je n’ai plus ni heures ni pactes à distribuer », explique-t-il. « Certains avaient anticipé les pactes jusqu’à la fin de l’année, ce n’est pas le choix que nous avions fait ».

Alors que les groupes de niveau/besoin font l’unanimité contre eux et que beaucoup s’interrogent sur la possibilité de les financer, ce nouveau coup de rabot risque d’attiser la colère – déjà vivace – des équipes éducatives.