Une enquête sur la relation parent-École

Le SNPDEN invite les chefs d’établissements à participer à une enquête sur leur relation, et celles des enseignants et enseignantes de leur collège ou lycée, avec les parents d’élèves. « Depuis la fin du confinement scolaire, circulent des informations fondées sur un corpus de publications diverses mais aussi de témoignages et sondages qui indiquent une nette dégradation des relations des parents d’élèves avec les personnels de direction des Lycées et Collèges. Phénomène, qui au regard de décisions récentes concernant l’organisation de la scolarité et de la sécurité des établissements, pourrait s’amplifier », est-il indiqué en introduction de l’étude. L’enquête confiée à Georges Fotinos, ancien chargé d’Inspection Générale de l’Éducation Nationale (Etablissement et Vie Scolaire), est soucieuse de « connaître plus précisément et de façon contextuelle l’état actuel de ce partenariat institutionnel ».