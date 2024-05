Le collectif Riposte éducation vous invite à le rejoindre

C’est un appel à une riposte, unitaire et collective que lançaient dans une tribune des mouvements pédagogiques et associations complémentaires de l’école, des associations d’usagers·ères, des organisations syndicales, des chercheuses et chercheurs, des actrices et acteurs de l’éducation.

« Nous appelons toutes celles et tous ceux qui ne peuvent se résigner à une école du tri social, à participer à nos travaux pour un Grenelle alternatif » écrivait le collectif Riposte Éducation dans un 1er appel en janvier 2024 (paru dans le Monde et le Café Pédagogique) et un deuxième en février 2024 (le Monde).

A la suite de ces appels le collectif a commencé ses travaux et lancé plusieurs chantiers.

– La gouvernance de l’école

– Mixité sociale et le défi de l’hétérogénéité

– Les curricula en question

– La pédagogie et les voies diverses pour apprendre

– Les finalités de l’école

– La formation et les métiers de l’éducation

– Quels partenaires pour un service public gratuit et laïc

– La recherche en éducation et formation

Chaque atelier a un référent et se fixe pour but de produire un état des lieux et des contributions pour reconstruire et proposer dans la démocratie et le pouvoir d’agir. L’objectif est d’aboutir à la rentrée à un « Contre Grenelle »

Le collectif Riposte Éducation a désormais un site pour rassembler les contributions et servir de plate-forme de travail. Il n’est pas trop tard pour rejoindre les ateliers et signer la tribune collective.

https://collectif-riposte-education.fr