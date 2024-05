Intersyndicale : Journée de mobilisation le 25 mai

L’intersyndicale éducation, constituée de Sud éducation, de l’Unsa éducation, de la FSU, su Sgen-Cfdt et de la CGT éduc’Action, appelle à la mobilisation pour le dernier trimestre de l’année scolaire.

« Un plan d’action dans la durée…pour gagner ! », écrivent les syndicats dans un communiqué commun. « Nos organisations continuent d’exiger l’abandon de l’ensemble des mesures « Choc des savoirs» et affirment qu’elles ne trieront pas les élèves à la rentrée. Elles exigent aussi un investissement massif (moyens et salaires des personnels) pour l’École publique et la réussite de tous les élèves. Elles proposent un plan d’action pour tout le troisième trimestre afin de poursuivre et amplifier la mobilisation :