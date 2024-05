Dans la série « Si j’aurais su » du média « Là-bas si je suis », Laurence De Cock donne la parole à Najat Vallaud-Belkacem à l’occasion de la sortie de son livre « Pour en finir avec le séparatisme », écrit avec le sociologue François Dubet. Selon l’ancienne ministre de l’Éducation nationale, « la réponse donnée par Gabriel Attal a cette espèce de simplicité qui plaît toujours dans le débat public ».

Najat Vallaud-Belkacem a été ministre des droits des femmes entre 2012 et 2014, puis ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de 2014 à 2017, sous la présidence de François Hollande. Comment une décision politique se prend-elle ? Que peut vraiment un ministre ? Que pense l’artisane d’une réforme du collège contestée il y a dix ans de celle envisagée par l’actuelle ministre Nicole Belloubet ? Que faudrait-il faire pour enrayer le « séparatisme » et les « ghettos » scolaires qui creusent les inégalités entre les élèves ?

Laurence De Cock reçoit l’ancienne ministre, actuelle directrice générale de l’ONG One France, qui publie au Seuil Le Ghetto scolaire. Pour en finir avec le séparatisme avec le sociologue François Dubet. Une occasion de revenir sur son bilan en tant que ministre, et d’essayer de comprendre ce qu’il faudrait faire pour que l’école soit réellement au service de l’émancipation de tous les élèves.

