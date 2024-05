Avec « Amal-Un esprit libre », film ‘choc’ sur les écrans français le 17 avril prochain, le cinéaste, Jawad Rhalib, frappe un grand coup, convaincu de la capacité du cinéma à susciter le débat, réveiller les consciences, ‘contribuer à changer les choses’.

L’héroïne mise en scène adresse avec enthousiasme cette injonction à ses élèves au début de leur aventure collective : ‘ Lisez, posez-vous des questions, développez votre esprit critique et vous serez libres’.

Au terme d’un combat à haut risque et à l’issue incertaine, Amal continue à relever le défi de l’éducation avec panache.

Réalisateur belgo-marocain, le réalisateur revendique une démarche artistique engagée, soucieuse de valoriser le respect d’autrui, la liberté d’expression et la primauté de la culture et de l’éducation sur les préjugés et l’obscurantisme. Son expérience du journalisme puis ses va-et-vient entre le documentaire social (« El Ejida, la loi du profit », « Les Damnés de la mer », « Au temps où les arabes dansaient ») et les fictions caustiques de cinéma (« 7, rue de la Folie », « Insoumise », « Boomerang ») manifestent souci de réalisme et critique sans concession des dysfonctionnements politiques, économiques et de la montée des intolérances. religieuses qui fracturent nos sociétés.

