Lettre ouverte de l’intersyndicale sur la labélisation des manuels

Dans une lettre ouverte adressée à Nicole Belloubet, Ministre de l’Éducation, la FSU, l’UNSA éducation, le Sgen-Cfdt, la CGT éduc’acion et SUD éducation expriment leur opposition à la labellisation des manuels.

Les organisations syndicales dénoncent l’attitude du gouvernement qui tente de poursuivre sa reprise en main des contenus et des pratiques enseignantes malgré les oppositions exprimées par les professionnels de l’éducation, les éditeurs et des parlementaires.

« Le fait même de vouloir labelliser les manuels scolaires montre une volonté politique de reprendre en main les contenus et les pratiques enseignantes. Il convient de vous rappeler que si cela se fait dans certains pays européens, c’est le plus souvent dans des pays où les partis politiques d’extrême droite sont au pouvoir et où la démocratie est remise en cause », écrivent-elles. « A terme, l’objectif de la commission est bien de labelliser des manuels qui se fonderaient sur « les données probantes issues de la recherche en didactique et en sciences de l’éducation ». Derrière cela, il est fait référence explicitement aux « evidence based », excluant de fait les recherches fondées sur une méthodologie qualitative ou les recherches collaboratives. Cela reviendrait à exclure des manuels ayant pourtant une assise didactique établie, d’ailleurs vérifiée sur le terrain par les enseignantes et enseignants. Par ailleurs, la mention de “recommandations scientifiques” laisse dans l’ombre qui est légitime à exprimer ces recommandations ».

Lettre ouverte à Nicole Belloubet sur la labellisation des manuels