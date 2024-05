« Nos vies adultes », un documentaire sur la filière professionnelle

Alexandre Hilaire est un ancien élève de la filière professionnelle devenu aujourd’hui réalisateur. Il signe le documentaire « Nos vies adultes » qui part de son expérience en tant qu’ancien élève. « Le documentaire va donc à la rencontre des anciens élèves qui ont participé à un thriller amateur que j’avais tourné à l’époque et questionne leur devenir adulte, ainsi que leur regard sur la filière professionnelle » nous confie-t-il.

Synopsis : En 1997, Alexandre, le réalisateur de ce documentaire, a 17 ans. Il est en BEP Électronique à Tournon en Ardèche. Il n’a pas choisi cette orientation. Passionné par le cinéma, il tourne un thriller amateur. 27 ans plus tard, il retrouve ces images et part à la rencontre de ceux qui avaient participé au tournage : quels adultes sont-ils devenus ? En miroir de ces retrouvailles, Alexandre va à la rencontre des élèves d’aujourd’hui et retourne entre les murs du lycée professionnel.

Produit par Habilis Productions, co-produit par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, lauréat de la bourse « Brouillon d’un rêve » de la Scam, « Nos vies adultes » sera diffusé en avant-première le jeudi 23 mai à 19h30 à la Cinémathèque Robert Lynen, en présence de l’équipe du film. L’entrée est gratuite sur réservation : contact@habilisproductions.com .

Toutes les informations se trouvent ici