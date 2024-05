Du 31 mai au 2 juin 2024, Rendez-vous aux jardins pour la 21ème édition

« Les Rendez-vous aux jardins » reviennent pour la 21ème édition, du 31 mai au 2 juin 2024, dans plus de 2200 parcs et jardins, publics et privés, dont près de 500 à titre exceptionnel. Depuis 2003, « Rendez-vous aux jardins » invite, chaque 1er week end de juin, à découvrir la richesse et la variété des parcs et des jardins sur l’ensemble du territoire. Chaque année, un thème est choisi. Après le changement climatique en 2022, et la musique en 2023, Les cinq sens au jardin sont au cœur de l’édition 2024. La vocation première du jardin n’est-elle pas de mettre tous nos sens en éveil ?

Au programme de cette 21ème édition : des visites guidées ou contées, des conférences, des ballades musicales, des jeux, des randonnées, des chasses aux trésors…Chaque année, la première des trois journées est dédiée aux scolaires. Des visites sont organisées sur inscription préalable par des propriétaires et de nombreuses animations leur sont proposées.

Rendez-vous aux jardins 2024