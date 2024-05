Grande concertation sur l’autorité : ça ne passe pas pour le privé non plus

Décidemment, la grande concertation sur l’autorité voulue par Gabriel Attal et organisée par Nicole Belloubet pour son axe École fait un bide. Mercredi 15, la totalité des organisation syndicales de l’enseignement privé ont boycotté la rencontre syndicat-ministère. Vendredi 17, c’était autour des syndicats de l’enseignement privé sous contrat.

« Nous, organisations syndicales représentatives de l’enseignement privé sous contrat, Fep- CFDT, Spelc, Snec-CFTC et CGT-EP, avons décidé de dénoncer l’attitude du ministère par un boycott unanime de la concertation sur l’autorité à l’École du vendredi 17 mai au MENJ » écrivent les organisations syndicales dans un communiqué. « Une fois de plus, nous apprenons, par voie de presse, les mesures pour restaurer l’autorité à l’école. Nous déplorons que les organisations syndicales du privé sous contrat aient été oubliées dans un premier temps à l’occasion des annonces de la ministre du vendredi 3 mai, et invitées in extremis la veille au soir à 19h47.

Peut-on parler de dialogue social ?

Le MEN doit écouter les enseignants et leur donner les moyens d’assurer leurs missions dans de bonnes conditions. La communication ne remplace pas une réflexion construite.

L’apprentissage doit se faire dans l’accompagnement des élèves, avec des moyens suffisants, et certainement pas uniquement à coup de sanctions, dans la nostalgie d’un passé révolu ».