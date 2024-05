Le Snuep-FSU, syndicat des personnels de la voie professionnelle de la FSU, decrypte la prépa seconde généralisée dès la rentrée 2025, et expérimentée sur différents territoires dès l’année prochaine.

« La prépa-2de deviendrait alors la seule possibilité de scolarisation pour les élèves ayant validé une orientation en seconde mais recalé·es au DNB » écrit le syndicat. « Sous couvert de bienveillance, ce dispositif masque en fait la volonté de trier socialement et scolairement les élèves pour orienter davantage en CAP, quel que soit le statut, et en bac pro par apprentissage. Il s’agit de répondre avant tout aux besoins de main-d’œuvre peu ou pas qualifiée, qui perdurent dans de nombreux secteurs économiques. C’est un renoncement scolaire pur et simple pour une partie de la jeunesse.

Rejeté très largement par la communauté éducative, ce dispositif reste pour l’instant limité à des classes dites « pilotes » pour la rentrée 2024 mais le ministère conserve l’objectif de l’imposer à tou·tes les élèves ».

Prépa-2nde, une voie sans issue