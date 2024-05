Journée de mobilisation le 25 mai, c’est demain!

L’intersyndicale éducation, constituée de Sud éducation, de l’Unsa éducation, de la FSU, su Sgen-Cfdt et de la CGT éduc’Action, appelle à la mobilisation pour le dernier trimestre de l’année scolaire.

« Un plan d’action dans la durée…pour gagner ! », écrivent les syndicats dans un communiqué commun. « Nos organisations continuent d’exiger l’abandon de l’ensemble des mesures « Choc des savoirs» et affirment qu’elles ne trieront pas les élèves à la rentrée. Elles exigent aussi un investissement massif (moyens et salaires des personnels) pour l’École publique et la réussite de tous les élèves. Elles proposent un plan d’action pour tout le troisième trimestre afin de poursuivre et amplifier la mobilisation :

soutien à toutes les initiatives en cours,

organisation d’actions sous des formes diversifiées et soutien à toutes les mobilisations locales (par exemple, grèves, pétition, réunions publiques, rassemblements, actions diverses d’écoles et d’établissements…),

poursuite de la campagne de signatures de la pétition intersyndicale sur le “choc des savoirs”,

poursuite de la campagne de signatures de la pétition intersyndicale pour demander la fin du caractère obligatoire des évaluations nationales standardisées et généralisées,

organisation de réunions publiques avec les parents d’élèves,

vote de motions en conseil des maîtres et en conseil d’école et vœux en CA contre le choc des savoirs,

présentation en CA de propositions d’organisations pédagogiques qui permettent de ne pas trier les élèves,

refus de constituer les groupes en conseils école-collège avec motion commune à lire dans cette instance,

participation massive à la journée de mobilisation du 1er mai,

organisation le samedi 25 mai d’une journée nationale d’action avec des manifestations en région et à Paris « contre le Choc des savoirs, pour le choc des moyens et des salaires pour l’École publique ».

Les syndicats expliquaient les raisons de la mobilisation ici