Un rassemblement de chef·fes d’établissement à Toulouse

Mercredi 22 mai 2024, les principaux de collège et proviseurs de lycées de l’académie toulousaine se sont mobilisés devant le rectorat à l’initiative du syndicat de chefs d’établissements Indépendance et Direction Force Ouvrière (IDFO). Ils et elles étaient une trentaine à se rassembler pour « dénoncer la dégradation incessante de leurs conditions de travail, la multiplication des priorités et des réformes à mettre en œuvre – choc des savoirs, lycée professionnel…- sans moyens suffisants, le manque de remplacement des personnels dans les établissements, des salaires trop longtemps gelés et nettement insuffisants compte-tenu de leur charge de travail et de leurs responsabilités ».

« A cette occasion, le recteur a reçu pendant près de deux heures une délégation de représentants du syndicat ID FO et de la FNEC FP FO » indique le syndicat. « Il a pris au sérieux les revendications et la colère des chefs d’établissement pressurisés de toutes parts, parfois malmenés et épuisés, et dont l’investissement et le dévouement au bénéfice du service public ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Il s’est engagé à faire remonter par voie hiérarchique ce qui relève du ministère. Il rappelle un contexte contraint sur les moyens et affirme faire tout son possible pour accompagner et soutenir chaque établissement de l’académie ».