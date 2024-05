L’Espace des sciences de Poitiers propose des ressources pédagogiques aux professeurs

L’Espace des sciences de Poitiers propose aux enseignants, à la location, plus de 60 expositions itinérantes, conçues en étroite collaboration avec des scientifiques, pour faire découvrir la science de manière ludique. Elles sont disponibles sur des thèmes variés et pour toutes les tranches d’âge et niveaux scolaires. Le dernier thème concerné est le verre : « Le verre s’expose ».

Les enseignants-relais proposent des documents réalisés à partir des expositions : des documents utilisables en classe pour poursuivre la réflexion sur les thématiques abordées à l’Espace des sciences.

L’espace réservé aux enseignants