La Philharmonie de Paris dévoile ses offres pédagogiques 2024-2025

La Philharmonie de Paris dévoile les offres pédagogiques 2024-2025 proposées aux groupes scolaires. La brochure est en ligne. Les réservations se feront en ligne via le formulaire, à partir du mercredi 5 juin 8h. Un agenda est également en ligne et disponible pour aider les enseignants à faire un choix grâce à des filtres de recherche par niveau scolaire, types d’activité, période ou genre musical.

Les réservations qui ouvrent le 5 juin concernent les cycles de pratique musicale et les parcours d’éducation artistique et culturelle pour toute la saison, et pour la période de septembre à décembre 2024, les concerts éducatifs, les concerts du soir à 5€, les répétitions générales de l’orchestre de Paris, les ateliers de pratique musicale,, les visites du Musée de la musique, les visites de la Philharmonie des enfants, les visites à distance et activités hors les murs. Ces activités programmées de janvier à mars 2025 ouvriront le mercredi 6 novembre à 8h et celles prévues d’avril à juin 2025, le mercredi 15 janvier à 8h.

Des renseignements par téléphone peuvent être obtenus au 01 44 84 44 84, du lundi au vendredi de 10h à 18h ou par mail education@philharmoniedeparis.fr Toutes les activités doivent faire l’objet d’une réservation, y compris les visites libres.

Des formations sont également proposées aux enseignants pour les aider dans la prise en main des activités et la réalisation de projets pédagogiques.

L’espace réservé aux enseignants

Les offres pédagogiques 2024-2025