L’école inclusive : un slogan de campagne

Pour la CGT Éduc’Action, quand le gouvernement parle d’école inclusive, il ne s’agit rien de moins que d’un « slogan de campagne ». Le syndicat dénonce l’instrumentalisation des chiffres. « Selon les chiffres ministériels du dernier bilan le nombre d’élèves en situation de handicap est de 471 659, dont la moitié a une notification pour une aide humaine ». Mais ces chiffres, la CGT Éduc’Action les met en perspective. « Dans les faits, ils et elles ne sont pas pour autant accompagné·es (…) 8% des élèves en situation de handicap sont scolarisé·es exclusivement dans un dispositif ULIS (unités locales d’inclusion scolaire) et 17% d’entre eux et elles sont en attente d’une prise en charge par une structure médico-sociale. Et de cette situation, on ne peut pas s’en satisfaire, mais silence du ministère… »

« En réalité, il n’y a donc as d’École inclusive qui permette la scolarisation du plus grand nombre d’élèves en milieu ordinaire », écrit le syndicat. « Quand va-t-on réellement mettre au débat la question des effectifs par classe, du nombre d’élèves suivi·es par un·e même AESH, du manque d’enseignant·es spécialisé·es et de la formation spécialisée, de la prévention en maternelle et du déficit de prise en charge par le secteur médico-social ? ».

La CGT Éduc’Action réitère son appel à « une évolution majeure des conditions salariales et de travail des personnels » AESH.