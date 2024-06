Les Cahiers pédagogiques organisent une form@ction (en visio) avec Sylvain Connac sur le thème « À bas les groupes d’élèves ? Limites connues des groupes de niveau et alternatives possibles », le samedi 15 juin de 10h à 11h30.

Cette session sera l’occasion d’interroger la pertinence des regroupements d’élèves au sein d’une classe (en collège), si on a bien l’objectif de faire réussir tous les élèves et de débattre d’alternatives pour gérer l’hétérogénéité des élèves : du travail en groupe aux formes de tutorat entre pairs.

Les participants inscrits recevront un peu avant la séance des textes publiés dans les Cahiers pédagogiques et, lors d’une première partie pourront échanger en petits groupes à partir de consignes données par l’animateur. Après un retour en grand groupe, il y aura une intervention du « grand témoin » qui aura circulé dans les ateliers, Sylvain Connac, professeur des universités en sciences de l’éducation et de la formation à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 – Lirdef. Ce temps sera suivi d’un échange, de débats et de présentation de ressources.

La session peut accueillir 20 personnes maximum et une participation aux frais de 10 € est demandée pour s’inscrire.

