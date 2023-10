Pauvreté et exclusion sociale : enquête auprès du 6-18 ans

À l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, l’UNICEF France lance la sixième édition de sa Consultation nationale à destination de tous les enfants et jeunes de 6 à 18 ans, sur le thème de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

« Jusqu’au 15 mars 2024, l’UNICEF France invite chaque enfant et adolescent de France métropolitaine et d’outre-mer à s’exprimer sur son quotidien et ses droits, et à remplir un questionnaire d’une centaine de questions, totalement anonyme et confidentiel, accessible en ligne sur la plateforme tavoixtesdroits.unicef.fr. »

L’objectif de cette consultation ? Donner la parole aux enfants et adolescents. « Il existe encore trop peu d’espaces permettant aux enfants en situation de pauvreté d’exprimer leurs points de vue et favorisant leur prise en compte dans l’élaboration des politiques publiques qui les concernent. Cette initiative unique permet de recueillir leurs ressentis, leurs opinions et leurs préoccupations : un témoignage de leur quotidien qui permet de rendre compte de la réalité de l’application de leurs droits. Au-delà de la connaissance plus fine des expériences vécues des jeunes générations, une consultation de cette envergure a aussi pour objectif de renforcer la participation des enfants et des jeunes, notamment des enfants en situation de précarité ».

Pour 2024, l’Unicef a fait le choix de la thématique « inégalités sociales et la pauvreté ». « Dans un contexte d’enracinement de la pauvreté, de renforcement des inégalités sociales et de cumul des crises (sanitaire, économique, …), la situation socio-économique d’un nombre grandissant de familles, plus exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale que l’ensemble de la population, se dégrade. Cette situation fait peser un risque important d’augmentation de la pauvreté infantile. La structuration d’une politique de lutte contre la pauvreté des enfants, adaptée aux besoins, nécessite de mieux connaître les problématiques rencontrées par ces derniers, dépassant la seule insuffisance de ressources monétaires (pauvreté monétaire calculée à partir du niveau de vie des ménages). L’indice de pauvreté multidimensionnelle des enfants est un outil statistique qui permet d’estimer le niveau de vie d’une population en regardant au-delà de l’apport monétaire. Cet indice prend en compte la proportion d’enfants subissant des privations dans les aspects immédiats de leur vie, dans des domaines tels que la nutrition, la santé, le logement, l’éducation, les loisirs et la sociabilité ».

« Si la Consultation nationale auprès des enfants et adolescents n’a pas vocation à remplacer les statistiques publiques, mais elle permettra de renforcer les connaissances sur la manière dont la pauvreté est ressentie (pour les enfants qui la vivent) et perçue (également pour les enfants qui ne sont pas en situation de pauvreté et/ou ceux qui pourraient avoir peur de voir leur situation ou celle de leur entourage se dégrader) » précise l’Unicef.

L’analyse des résultats de l’enquête paraitra en novembre 2024. « L’UNICEF France encourage tous les jeunes âgés de 6 à 18 ans à faire entendre leur voix et à contribuer à construire un meilleur avenir pour eux-mêmes et pour les générations futures. Les enfants et les jeunes sont des citoyens à part entière et des détenteurs de droits. Il est d’une importance capitale de leur donner la parole et de reconnaître qu’ils ont leur mot à dire dans la construction du futur. Il est de notre responsabilité de leur donner, à tous et à chacun, la possibilité de réaliser leur potentiel et de s’épanouir dans tous les milieux, sans laisser personne au bord du chemin », explique Adeline Hazan, présidente de l’UNICEF France ».