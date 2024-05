Quels impacts des potagers pédagogiques ? Lancement d’une recherche-action

Comment évaluer l’impact des potagers pédagogiques sur les perceptions, les pratiques environnementales et le bien-être des enfants, des parents et des enseignant·es à l’école primaire ?

C’est le chantier auquel se sont attelés plusieurs chercheurs et chercheuses. « Face aux enjeux écologiques et environnementaux, il est primordial de trouver des solutions efficaces dès le plus jeune âge pour favoriser des pratiques durables et respectueuses. A l’initiative de WWF France, nous avons réuni une équipe de recherche CNRS pluridisciplinaire et spécialisée dans l’environnement et la connexion à la nature, d’expert·es en évaluation d’impact en éducation, et d’expertes dans la mise en place de potagers », expliquent-ils.

L’équipe de recherche souhaite recenser les écoles primaires disposant d’un potager (ou souhaitant en disposer) en vue d’un projet de recherche-action au cours de l’année scolaire 2024-2025.

