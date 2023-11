Le prestigieux manuscrit du XVème siècle, les Très Riches Heures du duc de Berry, présente quelques marques de vieillissement. Il faut stopper les sources de dégradation. Dans cet objectif, ce trésor de l’art gothique est exploré en profondeur, tous les moyens techniques les plus perfectionnés sont mis en œuvre actuellement pour examiner les zones fragilisées, identifier les nouvelles zones de fragilité, comprendre les altérations, aider les restaurateurs et découvrir aussi les secrets de sa création. Ce manuscrit inachevé qui, interroge toujours, va livrer ses secrets et retrouver sa splendeur.

Les Très Riches Heures du duc de Berry, sont un manuscrit prestigieux et exceptionnel tant par la qualité artistique, le raffinement de l’ornementation que la richesse iconographique. Peintes en France au XVème siècle, sur vélin, à la détrempe, à l’or, à l’argent et à l’encre, elles rassemblent 131 peintures qui évoquent des châteaux de contes de fées, des scènes princières et les travaux des champs au rythme immuable des saisons.

Ce joyau de l’art gothique sera exposé, pour la première fois, dans son intégralité, en 2025, de juin à octobre au château de Chantilly, son lieu de résidence, lors d’une exposition d’ampleur internationale. Le public sera invité à appréhender chaque étape de la création des Très Riches Heures pendant près d’un siècle. Il pourra mesurer l’influence du livre sur les artistes qui ont pu l’approcher, et comprendre les raisons de l’engouement que le manuscrit suscite encore. L’exposition réunira aussi pour la première fois une très grande partie de la bibliothèque du duc de Berry, l’une des plus fameuses du Moyen Âge, en particulier, le manuscrit, les Belles Heures, conservé au Metropolitan Museum of Art sera prêté exceptionnellement.

Béatrice Flammang

Les Très Riches Heures du duc de Berry

https://les-tres-riches-heures.chateaudechantilly.fr/