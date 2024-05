Sur les pas du Petit Prince ! La Citadelle de Besançon présente jusqu’au 3 novembre 2024, une exposition parcours « Dessine-moi ta planète » consacrée à l’environnement : un parcours immersif où l’inattendu se mêle à l’imaginaire, où le beau et la science s’entremêlent pour apprendre à observer, s’émerveiller et transmettre pour agir !

Un parcours en dix étapes

Le discours de l’exposition est à la fois ludique et pédagogique. Au fil d’un parcours immersif, l’exposition invite le public à poser un œil curieux sur le monde tout en questionnant les enjeux écologiques qui traversent notre société et le rapport de l’homme à son environnement. Les dix étapes de l’exposition explorent les liens entre l’homme et le vivant : La nature est une aventure, La faune, L’inattendu, Cultiver son jardin, L’eau, Le lien social, L’espace, Le temps, L’imaginaire, La maison commune.

Les visiteurs sont amenés à suivre le fil rouge d’une déambulation poétique et humaniste qui se déploie sur l’ensemble de la Citadelle, entre installations étonnantes et créations artistiques originales.

Un petit livret est offert aux enfants à l’entrée de l’exposition. Il propose des activités à réaliser au fil du parcours. Les aventuriers en herbe doivent observer, noter, répondre aux questions, dessiner…Conçu par Deyrolle au croisement de sa vision pédagogique et de l’univers du Petit Prince, et des programmes scolaires, il permet de bien comprendre les enjeux écologiques abordés lors des différentes étapes de l’exposition.

Béatrice Flammang

Dessine-moi ta planète