TimeWorld, un congrès mondial sur l’énergie au CNAM du 16 au 18 novembre 2023

Comprendre la complexité du monde, décider, s’engager, avancer, c est la mission des congrès TimeWorld. Pour sa 5ème édition, du 16 au 18 novembre, TimeWorld met la thématique de l’énergie au centre de la scène. Une opportunité de rencontre entre chercheurs, industriels, universitaires, artistes et grand public, TimeWorld partage des connaissances, des expertises et des points de vue pour créer des liens et élaborer des projets ensemble.

TimeWorld Énergie se déroule du 16 au 18 novembre au CNAM et propose 96 conférences, 3 tables rondes, 3 performances, des rencontres et des séances de dédicace avec de nombreuses personnalités internationales. La thématique de l’énergie est structurée en quatre sous-thèmes : L’énergie mesurée, L’énergie dans le vivant, L’énergie dans la perception, L’énergie dans l’Art.

TimeWorld incite à la curiosité, à l’ouverture d’esprit, à l’esprit critique ainsi qu’à la pratique des débats. Au centre de la scène, les chercheurs, les experts exposent leurs travaux à un large public. Industriels, chercheurs et grand public croisent expertises, expériences et points de vue pour répondre ensemble aux questions-défi.

TimeWorld 2023