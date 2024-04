Des jeunes conseillers municipaux à la remise des Trophées Eco-Action

La 33ème édition des Trophées Eco-Actions, organisée par l’association Les Eco-Maires, a eu lieu le 9 avril, à l’Hôtel de Lassay du Palais Bourbon. Les jeunes du conseil municipal des enfants de Vitry-le-François étaient présents.

Ce concours vise à récompenser l’innovation et l’exemplarité des collectivités locales en matière de protection de l’environnement et de développement rural. Trois trophées, 8 prix et un coup de cœur ont été décernés, dont une distinction dédiée au sport, thématique de cette année 2024. Le Prix Démocratie jeunesse a été attribué à la Mairie d’Aurillac (15) pour une action de sensibilisation à la pollution générée par les mégots, par le Conseil Municipal Enfance Jeunesse.

Les jeunes du Conseil des enfants de Vitry-le-François ont assisté à la cérémonie, une leçon de citoyenneté ! À Vitry-le-François, les enfants ont leur mot à dire. Élus pour deux ans, les délégués de ce conseil pas comme les autres, font le lien entre les enfants, les élus, les animateurs, les enseignants. Leur mission améliorer la vie scolaire et extrascolaire mais aussi distiller leurs idées sur l’écologie, l’énergie… 17 jeunes étaient présents, ils venaient de tous les établissements de la ville, et avaient entre 11 et 9 ans.

Les Trophées Eco-Actions