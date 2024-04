La Monnaie de Paris vous invite à jouer sur des machines historiques : baby-foot, juke-box, flippers et bornes d’arcade…L’exposition « Insert Coin » plonge petits et grands, dans une rétrospective des machines de jeux à pièces dans l’espace public, depuis l’après-guerre jusqu’aux années 2000.

L’expérience de visite est résolument interactive avec une quarantaine de machines d’époque jouables, offrant aux visiteurs l’opportunité de revivre l’excitation de l’utilisation d’une pièce de monnaie pour activer un jeu. La Monnaie de Paris fournit des jetons en début de parcours.

L’exposition « Insert Coin » retrace l’histoire de ces machines emblématiques à travers huit salles, chacune évoquant une époque différente, depuis les années 50 jusqu’aux années 2000. C’est aussi l’ambiance des bars et les loisirs de la jeunesse que l’exposition évoque.

Un dossier pédagogique d’une vingtaine de pages est à la disposition des enseignants qui peuvent organiser une visite libre de l’exposition ou opter pour une visite guidée d’1h30, Jouez le jeu, avec un médiateur, qui après la découverte de l’exposition, remet aux participants des jetons pour qu’ils jouent le jeu à leur tour. La visite guidée d’1h30, La monnaie entre dans le jeu, fait découvrir les étapes de fabrication d’une monnaie dans le musée, pour évoquer ensuite son usage et sa fonction dans les machines à pièces de l’exposition, et bien sur à l’aide de jetons, invite à jouer sur les machines historiques. Un créneau privilégié est réservé aux groupes scolaires du mardi au vendredi, à partir de 10h. Pour plus d’informations concernant les contenus et le déroulé des visites, il est possible de s’adresser à mediation@monnaiedeparis.fr Toute visite se réserve reservations-groupes@monnaiedeparis.fr

