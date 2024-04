Des activités artistiques au Musée d’Art Moderne, pendant les vacances de printemps

Pendant les vacances de printemps, le Musée d’Art Moderne de Paris propose aux jeunes des activités artistiques autour de Jean Hélion.

Le musée présente, jusqu’au 18 août 2024, une exposition rétrospective de l’œuvre de Jean Hélion (1904-1987), peintre et intellectuel dont l’œuvre traverse le 20ème siècle : Jean Hélion est l’un des pionniers de l’abstraction qu’il introduisit en Amérique dans les années 1930, avant d’évoluer vers une figuration personnelle à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de sa vie, sa peinture oscille entre dérision et gravité, rêve et éblouissement heureux.

Organisée de manière chronologique, l’exposition rassemble plus de 150 œuvres, une abondante documentation provenant de grandes institutions françaises et internationales ainsi que de nombreuses collections privées.

Durant les vacances de printemps, de nombreuses activités artistiques sont programmées pour le jeune public. Après la visite guidée de l’exposition, les enfants participent à un atelier pour créer à leur tour une œuvre: En équilibre et Les choses pour les 4-6 ans, Équilibristes de la toile, et Scènes de rue pour les 7-10 ans.

Le 14 avril, à 14h et à 15h30, les familles avec enfants à partir de 3 ans, peuvent participer à un atelier, Les formes en devenir, pour réaliser ensemble une composition abstraite à l’aide de papiers découpés, pliés et assemblés.

Le Musée d’Art Moderne de Paris met à la disposition des enseignants un copieux dossier pédagogique de 30 pages, et propose aux élèves des activités, de la maternelle à la terminale : des visite-ateliers aux écoliers, collégiens et lycéens, des visite-conférences aux collégiens et lycéens. Les activités destinées aux scolaires se réservent auprès du service groupes : 01 53 67 40 80 et 01 53 67 40 83.

Béatrice Flammang

