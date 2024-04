Jouez, créez, bougez ! Au musée Rodin

Le musée Rodin invite les enfants, jusqu’au 1er septembre, à un atelier dédié à la découverte et à la compréhension de la sculpture par la pratique.

L’Atelier Rodin propose des activités pour éveiller la curiosité et découvrir l’art de Rodin de manière interactive et ludique. Cinq espaces sont prévus : Touche-à-tout ! En forme !, À vos crayons ! Quelle histoire ! et En mouvement ! Chacun, dès 3 ans, va à son propre rythme, mais les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

L’atelier est recommandé pour les enfants de 3 à 10 ans. Le musée accueille gratuitement les groupes scolaires. Des créneaux horaires spécifiques leur sont réservés, à 10h et à 14h30. La réservation se fait en ligne.

