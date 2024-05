Un espace consacré à la Biodiversité au Muséum de Toulouse

Le Muséum de Toulouse ouvre un espace permanent de 300 m², consacré à la biodiversité et aux grands enjeux de sa préservation. Le Muséum de Toulouse est le 2ème Muséum d’Histoire naturelle de France par sa fréquentation et la richesse de ses collections. IL contribue à ce que chacun dispose des savoirs pour interroger les relations Homme-Nature-Environnement.

L’espace invite petits et grands à marcher dans la forêt de Bouconne, à la découverte de la magie du sol, à découvrir que notre santé dépend directement de celle des animaux et des végétaux qui nous entourent, et de celle des écosystèmes dans lesquels nous vivons. Autrement dit, sans biodiversité, la planète ne serait pas vivable.

