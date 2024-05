Le premier festival de l’espace se tient du 23 au 26 mai, à Toulouse

L’espace vous fascine ? Quel que soit votre profil, le Toulouse Space Festival vous attend du 23 au 26 mai 2024. Venez, et partager votre passion avec des experts et des passionnés. Vivez une expérience unique à travers des ateliers pédagogiques, des conférences, des projections, des rencontres professionnelles, et des animations ludiques.

Les projections sont particulièrement destinées au jeune public : Le voyage dans la Lune à partir de 5 ans, Terra Willy à partir de 8 ans, Seul sur Mars, 2001 : l’odyssée de l’espace à partir de 10 ans, Big Bang et First Man à partir de 12 ans, De l’autre côté de la Lune, Thomas Pesquet l’étoffe d’un héros, Interstellar, Back to the Moon, Gravité zéro Mission dans l’espace, à partir de 15 ans.

Certaines animations sont accessibles dès 4 ans Gyrospaces, Conquête spatiale, et un Escape games dès 12 ans. Les professionnels de l’espace animent les conférences et le forum des métiers, ils invitent à découvrir les dernières innovations et répondent aux questions du public.

Space Toulouse Festival