Le Forum des RASED, c’est samedi 2 décembre de 9 heures à 16h30 à la Bourse du Travail de Paris – 29 boulevard du Temple

« Le Forum des RASED est une occasion unique de rassembler les enseignants spécialisés des RASED et les psychologues EN autour d’une thématique qui touche à l’école et à nos métiers : des temps de formation, de rencontres, de partages et de militantisme ! ».

C’est gratuit, pas besoin de réserver.

Forum des RASED 2023