Comment travailler la division avec ses élèves, et ce dès la maternelle ? Le site de La classe de Florent vous propose plusieurs activités en ligne, de 7 à 12 ans et plus. Pirates, chevaliers et sucreries sont au menu de cette multitude de jeux interactifs en ligne.

Le site foisonne aussi d’autres activités à découvrir avec les élèves du premier degré !

