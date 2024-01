Auvers-sur-Oise célèbre Van GoghDu

20 mai au 27 juillet 1890, à Auvers-sur-Oise, Vincent Van Gogh travaille sans relâche et réalise 73 tableaux et plus dune trentaine de dessins, en deux mois à peine, parmi lesquels des chefs-d’œuvre iconiques comme Le Docteur Paul Gachet, L’église d’Auvers-sur-Oise, ou encore Champ de blé aux corbeaux. Il expérimente thèmes et formats inédits et livre une œuvre originale, à la touche plus que jamais expressive et aux accords de couleurs nouveaux. Le 27 juillet 1890, il met fin à ses jours. Le musée d’Orsay et le Château d’Auvers-sur-Oise célèbrent cette ultime période, cruciale dans la vie de l’artiste. Des activités sont prévues pour le jeune public.

Au musée d’Orsay

Le musée d’Orsay propose, jusqu’au 4 février 2024, « Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Les derniers mois » une exposition d’envergure consacrée aux œuvres produites par l’artiste durant les deux derniers mois de sa vie passés à Auvers-sur-Oise, près de Paris. Riche d’une quarantaine de tableaux et d’une vingtaine de dessins de Van Gogh, l’exposition met donc en lumière cette période auversoise dans un propos thématique, couvrant ses premiers paysages concernant le village, les portraits, les natures mortes, les paysages de la campagne environnante, et notamment une série unique dans son œuvre, de tableaux au format panoramique. Des cabinets thématiques mettent en contexte l’activité du peintre, en montrant le village tel qu’il se présentait à l’époque, en faisant le portrait de la personnalité centrale du Docteur Gachet, et en évoquant la postérité immédiate du peinte et le retentissement de sa mort dans le milieu artistique français et hollandais au cours de la dernière décennie du siècle.

Sur réservation, une expérience en réalité virtuelle, La palette de Van Gogh, offre une expérience interactive et sensorielle inédite autour de quatre œuvres peintes par l’artiste au cours de cette période. Des activités sont proposées au jeune public : visites et ateliers créatifs. Des nocturnes exceptionnels sont prévus les 26, 27 et 28 janvier.

Le château d’Auvers-sur-Oise

Berceau de ses ultimes chefs-d’œuvre, et dernière demeure, Auvers-sur-Oise célèbre les 170 ans de la naissance de Van Gogh. Le château d’Auvers-sur-Oise déploie, dans tous ses espaces, jusqu’au 29 septembre 2024, l’exposition «Van Gogh, les derniers voyages » : un voyage initiatique, dans l’intimité de l’homme et le processus créatif de l’artiste. L’exposition prend la forme d’un parcours numérique présentant les œuvres du peintre en très haute définition, accompagnées d’œuvres originales d’artistes de son entourage, ayant travaillé dans les mêmes lieux, et à la même époque. Les visiteurs déambulent à travers douze espaces où sont expliquées les différentes raisons et motivations de ces voyages à l’aide d’une riche documentation, de nombreuses reproductions, et d’œuvres d’art originales. Un film d’animation évoque l’héritage de Van Gogh, en particulier l’importance de la belle sœur de l’artiste dans la transmission de cet héritage artistique avec en point d’orgue la grande exposition de 1905 qui a permis la redécouverte du peintre.

Deux livrets-jeux sont à la disposition des jeunes visiteurs pour découvrir l’exposition de manière ludique et pédagogique. Visites libres, visites guidées et ateliers créatifs sont proposés, sur réservation, aux jeunes à partir du CE1.

Béatrice Flammang

