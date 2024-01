Un kit robotique pour le CM1 et le CM2

Et si vous équipiez votre école d’un kit robotique ? C’est aujourd’hui possible nous apprend le site Primàbord qui indique qu’une « expérimentation est lancée à partir de janvier 2024 à destination de toutes circonscriptions hors TNE, consistant à doter chaque territoire d’un kit robotique pour le cycle 3 ». Cette expérimentation permettra de mesurer les effets de la mise en œuvre de la recommandation de l’inspection générale « équiper chaque circonscription d’un kit de robots (…) pour conduire des activités de manipulation et développer la pratique d’activités débranchées en CM1 et CM2 ».

