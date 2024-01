Créer des sons et de la musique avec vos élèves

La Philharmonie des enfants a imaginé un livre d’activités pour découvrir comment créer des sons et de la musique.

Destiné aux enfants à partir de 7 ans, cet ouvrage, magnifiquement illustré, propose une trentaine d’activités pour s’amuser à créer des sons et composer de la musique à partir de matériaux peu couteux, faciles à trouver chez soi ou dans la nature. Il se divise en cinq parties : Ton corps fait du son, Du son dans la maison, Les sons de la nature, Les sons de la ville, Et si on créait des émotions ? Chaque partie présente cinq à six activités faciles à comprendre et à réaliser, accessibles aux non-musiciens. L’enfant découvre par exemple, comment fabriquer une batterie avec des éléments piochés dans la cuisine, il peut comprendre le rythme binaire ou ternaire en battant le tempo avec son pied ou en écoutant le battement de son cœur…et bien d’autres expériences insolites sont prévues… Des compléments documentaires sur la musique, les musiciens, et les instruments ponctuent le livre.

Cet ouvrage de 64 pages, édité chez Bayard, sera disponible à partir du 28 février 2024.

Sons et musique