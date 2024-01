Sans-abrisme des enfants : des rassemblements devant les rectorats

Mercredi 24 janvier, à l’occasion de la Journée internationale de l’éducation plusieurs rassemblements ont eu lieu devant les académies et rectorat pour appeler à la fin du sans-abrisme des enfants. « Dans la nuit du 15 janvier, le 115 n’a pu proposer de solution d’hébergement à 4 605 personnes dont 1 340 enfants » écrit le collectif Jamais Sans Toit, la FCPE et le Collectif Associations Unies dans un communiqué commun. « C’est généralement le point le plus bas de l’année, mais c’est même 20 % de plus que l’année dernière. Le plan grand froid déployé dans certains départements n’a même pas permis de mettre tous les enfants à l’abri ».

« A Saint-Etienne par exemple, aucune solution n’a été trouvée pour 40 enfants sur les 80 recensés par le collectif “Un toit pas sans toi”. Des familles avec enfants ont donc passé l’épisode de froid à la rue. A Lyon, malgré la mise à l’abri dans une école de 63 enfants par les bénévoles de Jamais sans toit, encore 121 enfants sont à la rue à ce jour. C’est sept fois plus qu’il y a deux ans ».

« Nous appelons donc l’Éducation nationale, par l’intermédiaire des rectorats, à agir à nos côtés, en commençant par protéger la liberté d’expression du personnel enseignant. Nous pensons à cette directrice d’école à Toulouse convoquée par le rectorat pour avoir hébergé une famille dans son école. L’Éducation nationale peut aussi nous soutenir en contribuant au repérage et au signalement des situations d’enfants sans-abri. Dans certains cas, nous sollicitons le soutien des rectorats pour la mise à disposition des écoles temporairement, lorsqu’il s’agit de la seule alternative à la rue ».