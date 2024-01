Pétition : non à la réforme du lycée professionnel

Dans une pétition à signer en ligne, l’intersyndicale voie professionnelle demande à Amélie Oudéa-Castéra de « renoncer à la réforme du lycée professionnel » et « d’engager de véritables négociations pour améliorer les conditions d’études des élèves et les conditions de travail des personnels ». C’est principalement le projet de texte qui modifie les grilles horaires et instaure une augmentation de six semaines des stages en terminale qui est dans la ligne de mire des organisations syndicales. Un texte qui n’avait reçu aucun vote Pour lors du CSE où il était présenté. « Ce texte sans aucun vote favorable, fait inédit au CSE, témoigne une fois de plus du refus massif de la réforme des lycées pros » écrivent les syndicats. « De plus, les moyens constants et les délais pour une telle réforme, dont les conséquences pour les élèves comme pour les personnels nécessitent une plus grande attention, sont vécus comme une provocation ».

Pour signer la pétition, c’est par ici