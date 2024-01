Faire grandir les enfants : quel rôle pour la culture ? un colloque à la Cité des sciences

Comment la culture peut-elle accompagner le développement des enfants ? La Cité des sciences et de l’industrie organise les 1er et 2 février 2024, un colloque international qui invite à réfléchir aux clés d’épanouissement des 2-10 ans. L’événement est gratuit, mais il convient de réserver pour y participer.

L’offre culturelle à destination des enfants évolue rapidement, à l’image de nos sociétés. Comment leur permettre de s’épanouir et de relever les défis qui les attendent ? La Cité des sciences et de l’industrie programme durant deux jours, les 1eret 2 février 2024, des conférences et des tables rondes animées par des spécialistes d’horizons variés.

La première journée invite à une conférence sur Le Risque, et à trois tables rondes avec des artistes, et des professionnels de la culture et de l’éducation : Les enfants et la nature, un amour nécessaire ?, Bouger pour ressentir, au musée comme ailleurs, Inscrire l’enfant au cœur de nos actions. La journée d’études se termine avec une soirée conviviale à la Cité des enfants, visite de l’exposition « Métamorphoses » avec des animations spécialement prévues pour l’évenement.

Les participants de la 2ème journée sont invités à réfléchir à la vision du monde transmise aux enfants à partir des histoires qu’on leur raconte : une conférence, Le pouvoir des histoires, suivie par trois tables rondes, Les mondes imaginaires, Quelles images pour raconter le monde aux enfants ? Demain quels défis pour les enfants ? Le colloque international, Faire grandir les enfants : quel rôle pour la culture ? doit être clôturé à 17 h par Michèle Antoine, directrice des expositions à Universcience.

Béatrice Flammang

programme du colloque “Faire grandir les enfants;quel rôle pour la culture?”