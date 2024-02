L’académie des langues à Paris, un lieu dédié à l’apprentissage des langues

L’académie des langues est un projet entre la Ville de Paris et l’Académie de Paris qui a vocation à accueillir des classes de Parisiens, de la maternelle au collège.

Elle a été inaugurée le vendredi 26 janvier en présence d’Anne Hidalgo, maire de Paris, Christophe Kerrero, recteur de l’Académie de Paris, et Patrick Bloche, adjoint en charge de l’éducation, de la petite enfance, des familles et des nouveaux apprentissages.

Le parcours pédagogique repose sur des méthodes éducatives innovantes avec la technologie numérique, le théâtre, des balades urbaines ainsi que des visites de monuments et de musées. L’academie des langues propose une semaine d’immersion linguistique aux élèves de grande section de maternelle, aux CM1 et CM2 ainsi qu’aux collégiens de 6ème. Cette semaine vise à recréer l’idée d’un séjour à l’étranger et faciliter l’apprentissage et la pratique d’une langue

L’établissement a aussi vocation à devenir le centre de ressources des conférences et événements liés à l’apprentissage des langues et à l’ouverture aux cultures étrangères.

Les enseignements prévus sont en anglais, mais ils évolueront vers d’autres langues parlées dans l’espace européen (l’espagnol, l’allemand, l’italien…).

Plus d’info ici.