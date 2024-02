Ministère : Attal n’est pas loin…

Attal a dit vouloir emmener “la cause de l’école” avec lui à Matignon. Il garde au moins un lien fort avec la cabinet d’Amélie Oudéa-Castéra. Le Journal officiel du 31 janvier publie la composition du cabinet de la ministre. Et il saute aux yeux que les anciens membres du cabinet de G. Attal restent en place aux postes clés. Le directeur adjoint du cabinet d’AOC “chargé de l’éducation nationale et de la jeunesse” est l’ancien directeur adjoint du cabinet de G. Attal. Olivier Brandouy, ancien recteur de Reims est un ancien conseiller référendaire de la Cour des Comptes. Valentine Tchou-Conraux a gardé son poste de conseillère sociale tout comme Cécile Laloux, conseillère pédagogique. Le conseiller en charge de “la transformation de l’école”, Patrice Lemoine, était sous directeur du socle commun sous JM Blanquer. Est-ce à dire que la ministre est sous-tutelle ? La majorité des conseillers viennent de son cabinet aux sports, tout comme le directeur adjoint chargé des sports, Thomas Cailleau. C’est un signe de confiance politique : l’exécutif laisse la ministre se constituer son équipe politique. Le cabinet apparait divisé en deux groupes. Le secteur sports constitué de fidèles de la ministre. Le secteur éducation constitué d’anciens conseillers de G Attal. A la tête des deux groupes deux directeurs adjoints. Une disposition qui pourrait évoluer avec des ministres délégués.

Au J.O.