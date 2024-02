“Le défi de ce territoire est de concilier un tourisme intensif valorisant un site exceptionnel et le maintien d’activités économiques dans un espace convoité et protégé, à forte identité paysagère, historique et culturelle. L’enjeu pour les différents acteurs publics et privés, ici comme ailleurs, est bien de sortir des relations ambivalentes entre patrimoine et tourisme.” Un dossier du CNES, avec image satellitale, à découvrir.

Le dossier