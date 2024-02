Géo : Marketing territorial

“Le Vercors bien connu d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier”, explique Pascal Breitenbach dans ce beau dossier de Géoconfluences. ” Parfois les noms de lieux ont une vie, laquelle peut prendre différentes formes… Un cas plus original est celui du déplacement du toponyme, c’est celui du Vercors que la politique, la science, plus précisément la géographie, et l’histoire ont mis en mouvement, promu label, voire rente. Surtout, les derniers avatars institutionnels du XXIe siècle confirment même une sorte de détournement du nom”.

Sur Géoconfluences