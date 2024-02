Allo y’a quelqu’un ? une campagne pour obtenir des remplacements

Face au manque d’enseignants remplaçants, la FCPE diffuse son répondeur des parents. « Depuis presque un an, sur l’épineux problème des absences d’enseignants non remplacées, les promesses du gouvernement se sont multipliées. Or, sur le terrain, la solution miracle n’a pas été trouvée pour pallier la perte d’environ 15 millions d’heures d’enseignement par année scolaire. Le bilan du premier trimestre de l’année scolaire 2023-2024 est dramatique, surtout dans le second degré. Très peu d’enseignants ont accepté de signer le pacte, une solution de bricolage qui ne convainc par ailleurs personne. En complément de sa campagne Ouyapacours, la FCPE a décidé de montrer que derrière les chiffres – qui sont les seuls indicateurs de nos gouvernants – il y a des élèves et des parents qui vivent des situations inacceptables ».

« Une ligne dédiée a été ouverte, le 07 67 12 29 85, pour récolter les messages vocaux de tous les parents d’élèves qui souhaitent dire leur colère, leur exaspération, raconter leur galère pour faire garder leurs enfants, donner le chiffre des nombres d’heures perdues, laisser des messages drôles, imaginer une chanson, interpeller la ministre de manière impertinente… Quatre à six témoignages audio de parents seront sélectionnés et régulièrement diffusés sur nos réseaux sociaux ».