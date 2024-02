DNB : exprimer ses émotions de lecture

Sur son site « Voyage dans les livres », Elise, « professeure de Français passionnée », partage un document conçu pour aider ses élèves de 3ème à nommer leurs émotions de lecteurs et lectrices. Il s’agit ainsi de se mettre en phase avec les nouvelles préconisations pour l’épreuve du Diplôme National du Brevet : des questions moins nombreuses et plus ouvertes auxquelles « il est important de préparer les élèves en les engageant très régulièrement dans des activités qui leur permettront d’étayer les émotions et sentiments éprouvés à la lecture pour nourrir l’analyse. »

