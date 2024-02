Le snU.pden-FSU appelle aussi à la grève

« Le snU.pden-FSU appelle les personnels de direction à prendre toute leur place dans la journée de grève et de manifestations du mardi 6 février à l’appel de la FSU, la CGT Educ’action et de SUD éducation », écrit le syndicat des personnels de direction dans un communiqué. « Nous appelons également l’ensemble des personnels de direction à ensuite poursuivre l’action dans un cadre large avec les organisations FSU, UNSA Éducation, SGEN-CFDT, CGT Éduc’action et Sud Éducation :

Semaine d’actions du 5 au 9 février (rassemblements à l’occasion des instances départementales et académiques), avec par exemple un temps fort le mardi 6 février selon les contextes,

Lancement d’une pétition intersyndicale pour demander l’abandon des mesures choc des savoirs,

La FSU, l’UNSA Éducation, le SGEN-CFDT, la CGT Éduc’action et Sud Éducation s’engagent aussi dans la préparation d’un rebond fort et durable de l’action en mars pour le Service Public d’Éducation et ses personnels.

Dès le 6 février, toutes les organisations syndicales de personnels de direction qui ont marqué leur refus des mesures du choc des savoirs, doivent se mobiliser.

Le snU.pden-FSU sera au rendez-vous ».