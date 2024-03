Les expos en hommage à Missak Manouchian

À l’occasion de l’entrée au Panthéon de Mélinée et Missak Manochian, le 21 février 2024, de nombreuses expositions leur rendent hommage, à Paris et en région. Les jeunes y sont particulièrement attendus. Cet hommage national est l’occasion de souligner la surreprésentation des étrangers dans la Résistance française et de raviver leur mémoire.

Une figure emblématique de la Résistance française.

Né dans l’empire ottoman, Missak Manouchian avait 9 ans quand, en 1915, il est confronté au génocide des Arméniens. Il y perd ses deux parents et est caché par une famille kurde avec son frère, avant de rejoindre un orphelinat près de Beyrouth, pays passé sous mandat français, où il apprend la menuiserie et la littérature française. Il vient en France en 1924, porté par un amour profond pour la culture et les idéaux de la République. Il est dans la mouvance communiste dès 1931 et entre au PCF trois ans plus tard. Il devient permanent, en charge au sein des organisations de masse de l’immigration arménienne en France. Sa vie prend un tournant décisif durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il devient le chef des Francs-Tireurs et Partisans de la Main d’œuvre Immigrée (FTP-MOI), orchestrant des actions de résistance contre l’occupant nazi. Arrêté le 16 novembre 1943 dans la rafle qui décime l’organisation, il est jugé et condamné à mort en février 1944 à l’issue du procès dit de l’Affiche rouge. Le 21 février, il est exécuté avec ses camarades au Mont Valérien.

Mélinée Manouchian, compagne de lutte et de vie de Missak, a également joué un rôle crucial dans la Résistance et dans la préservation de la mémoire de ces héros. Orpheline du génocide arménien, elle rejoint la France où elle rencontre Missak, formant avec lui un duo indissociable, tant sur le plan personnel que dans leur engagement.

Vivre à en mourir. Missak Manouchian et ses camarades de Résistance au Panthéon.

L’exposition du Panthéon, « Vivre à en mourir. Missak Manouchian et ses camarade de Résistance au Panthéon », prend place dans la crypte à proximité du caveau où repose le couple. Prévue du 23 février au 8 septembre 2024, elle relate l’itinéraire de Missak Manouchian et l’engagement des Francs-Tireurs et Partisans de la Main d’œuvre immigrée, à travers des documents originaux et des reproductions d’archives et de photographies. Elle comprend quatre sections organisées de manière chronologique : Du génocide des arméniens à la France du Front populaire, La Résistance, Le procès de l’Affiche rouge, L’entrée dans la mémoire collective.

Les professeurs peuvent organiser des visites. La réservation est obligatoire par mail : reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr

Vivre à en mourir

L’espace réservé aux enseignants

Des étrangers dans la Résistance en France

À l’occasion de l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian et de son épouse Mélinée, le Mémorial de la Shoah honore tous les étrangers engagés dans la Résistance française, avec une exposition accessible gratuitement jusqu’au 20 octobre 2024. L’exposition « Des étrangers dans la Résistance en France » centre particulièrement son propos sur les FTP-MOI parisiens tout en l’élargissant aux diverses modalités de l’engagement résistant des étrangers.

Les professeurs peuvent organiser des visites libres ou opter pour des visites guidées d’1h30 avec un conférencier qui s’adapte au niveau des jeunes, de la 3ème à la Terminale.

Des étrangers dans la Résistance en France

L’espace réservé aux enseignants

Aux Archives nationales, une sélection de documents

À l’heure de l’hommage national, les Archives nationales proposent de consulter sur le site, une sélection de documents, classés chronologiquement, sur le parcours et l’engagement de Missak Manouchian : 1933-1940, d’une demande de naturalisation à l’autre, 1941-1943, la lutte armée, 1943-1944, Filatures, arrestation, procès et exécution, Après la Libération, hommage et mémoire

Les documents des Archives nationales

Les fusillés de l’Affiche rouge

Le Mémorial du Mont valérien présente l’exposition itinérante « Les fusillés de l’Affiche rouge » réalisée en partenariat avec le musée de la Résistance nationale et les éditions Dupuis. Elle est composée de 18 panneaux, s’articule autour de sept thématiques racontant les histoires des « 23 » du procès de l’Affiche rouge, leurs actions, leur traque et leurs mémoires.

Les fusillés de l’Affiche rouge

En région

À l’occasion de l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian le 21 février 2024, 80 ans après son exécution, le Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne a réalisé une exposition itinérante apportant un regard inédit sur l’histoire des Francs-tireurs et Partisans de la Main d’œuvre immigrée (FTP-MOI). L’exposition « Missak Manouchian-Art, Histoire, Mémoire » est composée de 12 panneaux. Elle est disponible à la location et sera ainsi visible dans de nombreuses villes de France. Elle circule actuellement en Île-de-France.

L’exposition itinérante

L’Hôtel de ville de Carpentras accueille une exposition sur le couple Missak et Mélinée Manouchian pour faire redécouvrir leur vie et leur engagement pour la France. Cette exposition itinérante circulera dans le Vaucluse.

L’exposition itinérante

Carpentras l exposition

Le 21 février, à Quimper, les élèves de 4ème et de 3ème du collège Max Jacob se sont rendus à la Maison des Services Publics pour le vernissage de l’exposition sur Missak et Mélinée Manouchian.

Le collège Max Jacob de Quimper

À Saint-Brieux, une exposition est présentée à La Cabane, pour rendre hommage aux trois lycéens de Le Braz fusillés au Mont Valérien, le même jour que le groupe de résistants étrangers Manouchian.

L’exposition à Saint Brieux

À l’Hôtel de ville de Chambéry se tient une exposition intitulée « Avec Manouchian ».

L’exposition “Avec Manouchian”

Une exposition d’une artiste arménienne se tient à Bourges, en parallèle de la panthéonisation de Missak et Mélinée Manouchian. Elle mêle portraits, peintures, paysages arméniens de l’artiste avec des écrits sur (et de ) Missak Manouchian.

L’exposition

Millau rend également hommage au couple de résistants.

L’exposition à Millau

Les élèves de 3ème du collège Alphonse Daudet d’Alès ont réalisée une exposition consacrée aux 23 résistants de l’Affiche rouge. Elle est visible au CDI.

L’exposition du collège Alphonse Daudet d’Alès

Le Musée de la Résistance de Pau présente jusqu’au 21 avril 2024 une exposition consacré à Missak Manouchian.

L’exposition Missak Manouchian à Pau

Le Centre du Patrimoine Arménien à Valence, consacre un espace permanent à Missak Manouchian, et programme des conférences pour lui rendre hommage cette année.

L’espace Missak Manouchian

