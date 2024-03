L’expo de la semaine : La Voix de la forêt

Théodore Rousseau (1812-1867) , un écologiste avant l’heure ? Le Petit Palais présente jusqu’au 7 juillet 2024, une exposition consacrée à cet artiste rebelle et moderne, qui a fait de la nature le motif principal de son œuvre, son monde et son refuge. L’exposition rassemble une centaine d’œuvres venant de grands musées français et européens. Les jeunes sont très attendus à cet évènement, en famille ou avec leurs professeurs.

Un artiste à contre-courant

Une génération avant les peintres impressionnistes, Théodore Rousseau est l’un des artistes les plus controversés de son temps. Il est écarté du Salon, événement central de la vie artistique par un jury académique sévère, tout en étant acclamé comme le plus grand paysagiste d’Europe par la critique progressiste. Il est le témoin sensible et engagé de la mutation du rapport de l’homme à la nature, dans un siècle marqué par les découvertes scientifiques, la révolution industrielle et l’exode rural. Il trouve son inspiration en plein air et cherche inlassablement à restituer sur la toile l’harmonie qu’il éprouve dans la nature, tout à l’étude des arbres et des forêts, de l’air et de la lumière. Celui qui disait entendre la voix des arbres sera l’un des premiers à élever sa propre voix pour alerter sur la fragilité de cet environnement.

Un parcours chronologique

Le parcours de l’exposition suit le fil de la carrière de cet artiste singulier qui s’est toujours positionné à rebours de ses contemporains. La première section évoque son renoncement à la voie académique, notamment par le refus d’effectuer le traditionnel voyage en Italie. Il souhaite en effet peindre la nature pour elle-même et non comme décor pour des scènes mythologiques. Il préfère sillonner la France, l’Auvergne, la Normandie, la Savoie…Il s’immerge dans la nature, renonce à toute perspective géométrique et place le spectateur non pas en surplomb du paysage mais au cœur de cet écosystème. Sa technique très personnelle et expérimentale, qui contraste avec celle des autres artistes de son temps, lui vaut d’être refusé au Salon pendant plusieurs années de suite.

Fontainebleau une forêt refuge

Le parcours met ensuite en lumière ses œuvres peintes en forêt de Fontainebleau et son rôle décisif joué auprès des artistes et photographes qui comme lui fréquentent le village de Barbizon où il s’installe à partir de 1847. Une communauté se forme autour de Rousseau. Artistes, critiques, et écrivains se préoccupent du sort de la forêt et Rousseau s’en fait le porte-voix. Il écrit au ministre de l’intérieur au nom de tous les artistes qui peignent la forêt. Cet appel passionné trouve un écho. En 1853 naît la toute première réserve naturelle au monde, sous le nom de réserve artistique, officialisée en 1861. Au nom de l’art, Rousseau participe à l’émergence occidentale d’une conscience écologique. En fin de parcours, une frise chronologique retrace l’histoire de la forêt de Fontainebleau et de sa sauvegarde, du début du 19ème siècle jusqu’à aujourd’hui.

Autour de l’exposition

Pour les adultes et les adolescents à partir de 14 ans, le Musée organise des visites guidées de l’exposition en 1h30. Les visites littéraires proposent aux participants un ensemble de textes évoquant, au fil de l’exposition, l’installation de la communauté artistique et littéraire de Barbizon, le renouveau du paysage et la défense de la forêt de Fontainebleau. Des ateliers sont également prévus à la suite de la découverte de l’exposition : Démonstration de peinture, Dessin : portrait végétal, Peinture : arbre et paysage, Estampe : lithographie de nature.

Pour les familles avec enfants à partir de 7 ans, le musée organise des visites guidées le samedi, et pendant les vacances de printemps. Un atelier de 2 h est proposé, le mercredi, aux enfants de 7 à 10 ans, Voir et peindre la nature, les jeunes apprentis peignent leur propre paysage à la manière d’un peintre de plein air.

Pour le public scolaire

Les scolaires sont accueillis dans cette exposition à partir de 10 ans. Les professeurs peuvent organiser des visites libres, sans conférencier, qui sont gratuites, mais elles doivent être réservées obligatoirement à petitpalais.reservation@paris.fr . Ils peuvent opter pour des visites guidées d’1h30 avec une conférencière du musée qui s’adapte au niveau des jeunes. La réservation est obligatoire à petitpalais.reservation@paris.fr ou au 01 53 43 40 36.

Béatrice Flammang

