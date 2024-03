L’expo de la semaine : Paris 1874. Inventer l’impressionnisme

Il y a 150 ans, le 15 avril 1874, 31 peintres organisaient leur propre exposition, en dehors des voies officielles : l’impressionnisme était né. Pour célébrer cet anniversaire, le musée d’Orsay présente quelque 130 œuvres, et porte un regard neuf sur cette date-clé. L’événement est l’occasion de proposer une programmation et des dispositifs dédiés aux jeunes publics et aux familles : visites, ateliers, activités, audio-guide, spectacles…Le musée d’Orsay vous invite aussi à fêter cet événement avec les artistes, en participant à une expérience de réalité virtuelle, Un soir avec les impressionnistes.

Un anniversaire très spécial

Jusqu’au 14juillet 2024, le musée d’Orsay propose une exposition événement consacrée à ce moment charnière dans l’histoire de l’art : « Paris 1874, inventer l’impressionnisme » rassemble 130 œuvres pour raconter et expliquer cette période d’évolution et d’innovation en France. L’exposition présente les peintres les plus connus sur le plan international, Pissaro, Cézanne, Monet, Manet, Sisley, Boudin, Degas, Morizot… mais aussi de nombreux artistes tombés aujourd’hui dans l’oubli. Les œuvres phares sont au rendez-vous… dont Impression, soleil levant !

Le parcours propose une reconstitution de cette première exposition impressionniste et à côté le Salon officiel monté au même moment. Avec ce face à face, le choc de l’ancien et du moderne, de la tradition et de l’innovation ressort avec force.

L’exposition aborde aussi les expositions suivantes des impressionnistes, jusqu’en 1886, en particulier celle de 1877 d’une exceptionnelle qualité.

Un soir avec les impressionnistes

À l’occasion des 150 de la première exposition impressionniste, le musée d’Orsay propose une expérience en réalité virtuelle. Un soir avec les impressionnistes invite à plonger le 15 avril 1874dans l’ancien atelier du photographe Nadar au 35 boulevard des Capucine et à participer à cet événement-clé de l’histoire de l’art.

Autour de l’exposition

Des visites guidées sont prévues pour les familles avec enfants de 6 à 12 ans. Le musée d’Orsay propose au jeune public des activités autour de cette exposition : Le clan des révoltés, une visite-atelier adaptée à l’âge des participants, 6-8 ans, ou 9-12 ans. Un parcours enfants est prévu dans l’exposition, ainsi qu’un audio-guide conçu en compléments des 10 cartels, et accessible dès 6 ans.

Pour le public scolaire

L’exposition est accessible du CP à la terminale. Les professeurs peuvent organiser des visites libres de l’exposition ou opter pour des visites guidées avec un conférencier des musées nationaux qui s’adapte à l’âge des élèves. Les visites en groupe sont proposées pendant toute la durée de l’exposition, à l’exception de la première et de la dernière semaine. La réservation est obligatoire par internet ou par courrier.

Béatrice Flammang

L’exposition Paris 1874, Inventer l’impressionnisme

Un soir avec les impressionnistes

Les activités réservées aux groupes scolaires

Le programme famille et jeune public