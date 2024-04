Conférence des Terrains Innovants : « Enseigner au bon niveau»

Née en Inde et principalement employé dans des pays africains, l’enseignement au bon niveau (Teaching at the Right Level) est une approche pédagogique qui renforce la capacité des enseignants à améliorer les compétences fondamentales des enfants et permet aux élèves d’acquérir rapidement les compétences de base en lecture et en arithmétique quel que soit l’âge ou le niveau scolaire.

Les Terrains Innovants vous invite à une table ronde. L’objectif ? Comprendre et analyser comment cette approche a été mise en œuvre dans certains pays (par exemple en Afrique).

